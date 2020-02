Les Mavs font exploser la défense des Wolves et réagissent

Les Mavericks s’accrochent dans leur duel avec le Thunder pour la 6ème place de la conférence Ouest avec une victoire face aux Wolves sur le score de 139-123. Avec 35 victoires et 23 défaites, ils ne sont qu’à 0.5 match du Thunder.

Ils ont une nouvelle fois fait parler leur collectif et leur attaque avec 50.5% aux tirs dot un 16/44 de loin avec 7 joueurs à au moins 12 points. Luka Doncic compile 20 points a 7/16 dont 1/6 de loin, 9 rebonds et 7 passes, Tim Hardaway Jr. inscrit 23 oints alors que Seth Curry plante 19 points à 5/9 derrière l’arc, Delon Wright ajoute 16 points à 6/11 à 3-pts et Kristaps Porzingis compile 15 points à 5/14 dont 1/8 à 3-pts, 9 rebonds et 3 passes. En face les Wolves n’ont pu tenir ce rythme en attaque malgré les 29 points de D’Angelo Russell, les 21 de Malik Beasley et les 19 de James Johnson. L’équipe shoote à 44.2% dont un 15/42 de loin.

La force de frappe offensive des Mavs a mis au supplice la défense des Wolves qui n’ont pas pu tenir le rythme en première mi-temps. Les Texans ont planté 41 points en premier quart puis 40 en second pour mener 81-65 avec un superbe 12/23 de loin. Minnesota n’est jamais revenu à moins de 9 points, et malgré un seul tir de loin en 3ème acte, Dallas a entamé le dernier quart avec 14 points d’avance. Ils ont démarré par un 11-3 avec un 3-pts de Curry et un excellent JJ Barea pour vite plier le match.