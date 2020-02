Indiana continue sur sa bonne lancée; Portland rate encore une opportunité

Après une période difficile, les Pacers ont enchaîné une 4ème victoire en 5 matchs en dominant devant leur public les Blazers sur le score de 106-100. Indiana reste dans la course pour l’avantage du terrain avec 35 victoires et 24 défaites alors que Portland ne profite pas des faux-pas des autres franchises de l’Ouest.

Domantas Sabonis a mené les Pacers avec 20 points à 8/15, 11 rebonds et 4 passes et tous les autres titulaires inscrivent au moins 14 points. Malcolm Brogdon signe 17 points à 7/20, 6 rebonds et 8 passes, Victor Oladipo et TJ Warren ajoutent 15 points chacun et enfin Myles Turner sort u double-double avec 14 points et 10 rebonds. Indiana s’impose en shootant à seulement 44.4% dont un 8/25 de loin, mais prend 13 rebonds offensifs et rentre deux fois plus de lancers que Portland. Ces derniers, toujours privés de Damian Lillard, se sont appuyés sur CJ McCollum (28 points, mais à 11/17 dont 3/12 de loin et 8 passes), Gary Trent Jr. (20 points à 7/15 dont 4/8 à 3-pts) et Hassan Whiteside (18 points, 16 rebonds et 4 contres)

La première mi-temps a été équilibrée et sur un 10-1 de Portland en fin de première mi-temps, ces derniers ont viré en tête. Avec notamment deux 3-pts de McCollum, ils ont rejoint le vestiaire avec l’avantage 49-43. Portland a continué de faire la course en tête au retour des vestiaires, mais à la faveur d’un 16-5 pour conclure le quart, Indiana a pris les commandes sous l’impulsion de Brogdon, 80-75 après 3 quarts. Dans le sillage de Sabonis les locaux se sont envolés et le retour de Portland dans les dernières secondes a été trop tardif. McCollum a conclu un 7-0 qui a réduit le score à 103-100 avec 30 secondes au chrono, mais Turner a planté un gros tirs à 3-pts avec 9 secondes à jouer.