Encore clutch, le Thunder sort un énorme comeback

OKC continue de filer à toute allure vers les playoffs avec une nouvelle victoire impressionnante. Mené de 19 points en 3ème quart, le Thunder l’emporte 112-108 face aux Kings. C’est la 5ème victoire de rang et la 9ème en 11 matchs pour les coéquipiers de Chris Paul qui affichent 37 succès et 22 revers.

Danilo Gallinari a mené la charge avec 24 points à 8/17 dont 4/8 de loin et 6 rebonds, bien aidé par Shai Gilgeous-Alexander (20 points à 8/15), Chris Paul (17 points à 6/11 et 7 passes) et Steven Adams (15 points à 7/9 et 7 rebonds). OKC a fini fort et rentre au final 48.8% de ses shoots malgré un petit 9/26 de loin et ne perd que 9 ballons. En face les Kings, privés de De’Aaron Fox, ont eu du mal dans les 15 dernières minutes, et terminent avec 45.1% de réussite. Harrison Barnes est le meilleur scoreur avec 21 points à 8/16 tandis que Harry Giles signe 19 points à 7/11 et 8 rebonds, Nemanja Bjelica 18 points à 7/9 dont 4/6 à 3-pts et Buddy Hield sort du banc et inscrit 15 points à 5/9 de loin.

Dans le sillage d’un super duo Giles – Hield, auteur de 27 points avec un 4-4 de loin du shooteur, les Kings menaient 61-50 à la pause. Puis cet avantage a rapidement augmenté et sur un shoot à 3-pts de Bjelica les Kings se sont retrouvés en tête 75-57 puis 78-59. Puis la réaction du Thunder a été violente avec un 15-0 alors que Sacramento restait près de 6 minutes sans marquer le moindre point. À la fin du quart l’avantage des Kings n’était plus que d’un point, 82-81. Roi du dernier quart, OKC a fini par prendre les commandes et la mesure de son adversaire grâce à un 7-0 à l’entame du money time avec des 3-pts de Gallinari et Paul. Dans la dernière minute OKC menait 110-106 et Hield a raté une bonne occasion sur un shoot à 3-pts ouvert. Cory Joseph a bien réduit l’écart à 2 points à 9.9 secondes du terme, mais CP3 a rentré ses deux lancers.