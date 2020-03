Udonis Haslem a-t-il déjà joué son dernier match ? “Il se passe des choses bien plus importantes que le basket”

Avec la suspension de la saison et l’annulation de cette dernière qui plane, certains pourraient bien avoir fini leur carrière dans des conditions étranges. Le 11 mars dernier Vince Carter était envoyé sur le terrain en toute fin de match pour prendre un shoot à 3-pts, réussi, qui ressemblait à son tout dernier. Quant à Udonis Haslem, dont on imagine que c’est la dernière saison, sa dernière sortie c’était le 22 février et il ne rejouera peut-être plus. Le 11 mars il n’était pas entré en jeu lors de la défaite face aux Hornets. Cependant il reste confiant qu’il aura une autre occasion de dire au revoir à son public.

“Évidemment les gens pensent à ça. Moi, je maintiens un espoir que nous pouvons sauver un peu la saison. Donc je ne suis pas encore rendu à ce point. Et dans une telle situation, il se passe tellement de choses, donc je suis concentré sur bien d’autres choses à l’heure actuelle. Des choses qui m’occupent l’esprit et je ne pense pas vraiment à mon éventuel dernier match.” Hadlem

Et quand on lui parle de retraite, c’est le dernier de ses soucis à l’heure actuelle.

“À l’heure actuelle, il se passe des choses bien plus importantes que le basket. Donc c’est difficile de se concentrer sur le basket.” Haslem

Il continue donc de se maintenir en forme en attendant une éventuelle reprise.

“Je fais mes workouts en famille actuellement. Nous allons dans notre jardin, nous utilisons la piscine, nous faisons du renforcement musculaire. Nous faisons ça en famille.” Haslem

Via Sun-Sentinel