Des licenciements au sein du Jazz; D’autres équipes à suivre ?

La saison stoppée par la pandémie de COVID-19, Adrian Wojnarowski a annoncé que des licenciements étaient en cours au sein du Utah Jazz, qui fait partie du Larry H. Miller Group, regroupant environ 80 entreprises. Ces derniers ne concerneraient pas le staff lié aux opérations basket mais la branche marketing, et Woj précise que certains employés ont aussi vu leurs salaires baisser.

La franchise devient la première en NBA à licencier, mais d’autres envisageraient aussi cette solution selon ESPN et alors qu’il n’y a pour le moment aucune garantie que la saison, suspendue depuis le 11 mars, puisse reprendre.

« En raison de l’impact sur nos entreprises de cette pandémie sans précédent, nous avons malheureusement dû prendre des décisions difficiles pour réduire un petit pourcentage de nos effectifs. Au cours des dernières semaines, nous avons travaillé à gérer et à réduire les coûts, y compris la rémunération des dirigeants, et nous avons atteint un point où nous avons dû dire au revoir à un nombre limité de nos précieux employés. Nous les avons mis en lien avec nos associés et des services d’outplacement afin de les rapprocher d’employeurs aux besoins d’embauche immédiats. »