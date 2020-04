Ja Morant : « J’aurais aimé jouer contre Jordan et Kobe »

En route pour être nommé rookie de l’année 2019-20, Ja Morant dévore, comme tout fan de basket qui respecte, le documentaire The Last Dance depuis le début de sa diffusion.

« Oui je suis ça de près, j’avais déjà regardé beaucoup de highlights de Michael Jordan , mais là c’est différent. On voit quel type de personne et de joueur il était, c’est vraiment quelque chose à voir. J’aurais aimé jouer à cette époque, j’aurais aimé jouer contre Jordan et Kobe, c’est probablement mon top 2, oui j’aurais aimé jouer contre ces gars-là. » Ja Morant

La scène où l’on voit les Bulls se remettre directement au travail après leur élimination par les Pistons en 1990 lui a rappelé un moment de sa jeune carrière, alors qu’il était encore à Murray State.

« Oui j’ai adoré ce moment. En fait j’avais déjà cette mentalité lors de mon année freshman à l’université quand on a perdu durant la March Madness. Le lendemain quand on est rentré à Murray (Kentucky), je faisais la même chose : j’étais à la salle à bosser, pour essayer de devenir plus costaud et plus fort pour emmener mon équipe plus loin l’année suivante. » Ja Morant