Bob Myers : “Le second titre avec Kevin Durant, Il n’y avait pas de joie”

Avec un incroyable quatuor Kevin Durant, Stephen Curry, Drayond Green et Klay Thompson, on promettait aux Warriors de dominer la ligue pendant de longues années. Mais cette dynastie a été bien écourtée et pour beaucoup ils n’en forment même pas une puisqu’ils n’ont remporté “que” deux titres ensemble. Dès le titre 2018 Bob Myers a senti que ce serait compliqué de garder cette équipe ensemble.

“Le second titre avec Kevin, ça donnait l’impression de : Nous avons juste fait ce que nous étions supposés faire, bon boulot les gars. Il n’y avait pas de joie. Je suis certain que beaucoup ont un sentiment différent. Ce n’était la faute de personne. Je pense juste qu’il y a un poids dans tout. Et je suis certain que les Bulls ont senti ce poids dans tout, le poids des relations.” Bob myers

Steve Kerr, qui a connu la dynastie des Bulls, est lui le dernier surpris. Les Bulls, alors qu’ils étaient au sommet, ont été démantelés par Jerry Krause. Avant même le début de la saison 1997-98, on savait déjà que c’était la dernière.

“Pour être honnête, ce documentaire est la confirmation de ce que je disais sur notre équipe l’an passé et en 2018. Le message durant toute l’année, basé sur mon expérience à Chicago, le sentiment de fatigue que je palpais, et le coût émotionnellement lors des 4 années précédentes. Regarder ça maintenant, c’est un rappel d’à quel point c’était difficile de poursuivre cette aventure.” Steve Kerr

Garder une équipe ensemble est bien plus compliqué qu’il n’y parait, car il faut gérer les ego de tout le monde.

“Gagner et le faire tous ensemble, c’est vraiment difficile. Et maintenir des relations est dur. Il y a bien plus de façons de briser ça que de garder ça uni. Ce qui est faux c’est de dire que les choses devraient durer pour toujours. C’est ce qui m’avait surpris, tout le monde s’attendait à ça. Je ne pense pas qu’il y ait d’exemple dans le sport où il n’y a pas eu de conflit sur la durée. C’est comme ça.” Myers

Via ESPN