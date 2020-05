Comment Bradley Beal s’est mis à dos sa mère… en choisissant son université

Bradley Beal a très tôt prouvé qu’il était capable de résister à la pression… Dans le dernier épisode du podcast de Matt Barnes et Stephen Jackson, il a ainsi raconté le jour où il avait annoncé le choix de son université… face à sa mère.

« Je suis debout devant le pupitre, je fais mon discours, je regarde ma mère et elle est genre : ‘Garçon, tu as intérêt à dire la bonne école’. Elle voulait que j’aille à Kansas. Kansas est à 4 heures de St. Louis, tout près de la maison. Moi, je voulais dégager de St. Louis, m’en éloigner autant que possible, être indépendant. Donc je suis là debout et je dis : ‘Je vais à Florida’. Elle s’est levée, est sortie, n’a rien dit, pas applaudi, rien. Je ne lui ai pas parlé pendant 2 mois. Et on vivait dans la même maison. » Bradley Beal