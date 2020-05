Des dirigeants NBA suggèrent que les Pelicans ont un sésame en cas de reprise directement par les playoffs : Zion Williamson

Ces derniers jours on discute beaucoup des différents formats étudiés par la ligue pour un retour au jeu, et il se murmure que certaines équipes pourraient ne pas reprendre. Dans son sondage après des GM, la NBA demandait notamment combien d’équipes devaient participer à un éventuel format des playoffs élargi : 18, 20, 22 ou 24.

Si on recommence par la saison régulière, les 30 seront là, mais si ce n’est pas le cas, combien se rendront à Orlando ? Tout dépendra du format et peut-être aussi des équipes et des joueurs impliqués, c’est en tout cas ce que rapporte Tom Habertroh. Plusieurs dirigeants lui ont suggéré que la NBA n’éliminerait sans doute pas les Pelicans en raison de la présence de Zion Williamson, ce qui voudraient dire qu’au moins 10 équipes par conférence seraient présentes puisque les Pelicans sont 10ème à l’Ouest. Mark Cuban suggérait justement un tournoi qualificatif pour les playoffs avec 20 équipes, et le format “coupe du monde” inclurait aussi au minium 20 équipes.

L’ailier des Pelicans attire les spectateurs et en ces temps de crise la NBA a bien besoin de séduire. Mais a-t-elle vraiment besoin de Zion pour intéresser les spectateurs à la reprise ? Pas certain

Just about everybody in the league is wondering how many teams will be going to Orlando if/when the NBA season resumes. 16? 20? 24? 30? In my conversations with several team execs, one detail keeps coming up: Zion Williamson is on a No. 10 seed.

— Tom Haberstroh (@tomhaberstroh) May 26, 2020