Un vote se tiendra jeudi pour décider du plan de reprise de la saison NBA; Ca se précise pour le nombre d’équipes

Edit : Woj rapporte que c’est jeudi lors d’un Board of Governors que les propriétaires de la ligue voteront le plan de reprise. Adam Silver proposera un plan qui devrait être accepté par les équipes afin de reprendre la saison à Orlando. Ce plan devrait inclure de 20 à 22 équipes, ce qui confirme les dernières infos sur le sujet et la volonté de certains dirigeants, dont Michael Jordan, de limiter les risques et donc de ne pas faire venir 30 équipes à Orlando.

Rappelons qu’Adam Silver a annoncé aux propriétaires qu’il visait une reprise le 31 juillet.

Owners are largely planning to pledge support for Silver's final recommedation on a plan, which teams expect to include invitations for 20-to-22 teams to resume the season, sources tell @ramonashelburne, @ZachLowe_NBA and me. https://t.co/8waxNm1Dpc — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 29, 2020

Comme prévu, se tenait aujourd’hui un Board of Governors avec Adam Silver et les propriétaires des franchises de la ligue. Comme annoncé par Woj hier, aucune décision n’a été prise.

Durant ces deux heures de réunion, il y a eu des discussions et débats sur les différents plans pour une reprise, et les implications financières de ces plans. Adam Silver aurait passé une bonne partie de la réunion à écouter les équipes plaider leur cause et donner leurs arguments pour les plans qu’elles soutiennent.

D’après Shams les formats discutés seraient les suivants

16 équipes : passage directement aux playoffs.

20 : Une phase de groupes, puis des playoffs (on en parlait ici)

22 : des matchs pour déterminer le classement et un tournoi qualificatif pour les dernières têtes de série. (format proposé par Mark Cuban)

30 : 72 matchs de saison régulière puis un tournoi qualificatif pour les playoffs. Il est toutefois très peu probable que toutes les équipes reprennent.

Les résultats du sondage auprès des GM sont très partagés, et cela ne sera sans doute pas simple de trancher, ce qui va être la prochaine étape. Selon Woj, la semaine prochaine Silver devrait trancher et tenter de rallier tout le monde derrière son plan. On peut s’attendre à ce qu’il y ait une certaine union derrière la décision de Silver et que les propriétaires ne s’opposeront pas au plan choisi et le laisseront travailler sereinement avec le syndicat des joueurs.

Silver and NBPA will keep talking on details of a return-to-play proposal. Silver has spent a lot of time listening to factions of teams make cases, but in near future, he'll have to ask owners to get behind a plan that he believes to make the best sense. https://t.co/q9VxHrRSlE — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 29, 2020