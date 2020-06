Les Blazers, seule franchise à avoir voté contre le plan de reprise à 22 équipes; Explications

Hier lors du Board of Governors, la NBA a soumis aux propriétaires de la ligue son plan de reprise à 22 équipes et sans aucune surprise il a été approuvé à la majorité. 29 ont voté pour et 1 contre. Il n’a pas fallu bien longtemps pour qu’on apprenne l’identité de l’équipe qui avait voté contre : les Portland Trail Blazers. Woj a expliqué que la franchise avait choisi de voter non, car elle pensait qu’il y avait des formats plus innovants et compétitifs sur le table (ils n’aimeraient notamment pas le format pour la loterie). D’après Chris Haynes, elle aurait préféré un format à 20 équipes, auquel elle aurait pris part. Selon l’insider d’ESPN d’autres équipes étaient sur la même longue d’onde et ont hésité à voter non.

Sources: Blazers are eager to resume season, but chose to vote “No” because franchise believed there were more competitive and innovative formats on table — including those that addressed 2020 NBA Draft lottery odds based on regular-season game results in Orlando. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 4, 2020

Puis CJ McCollum a expliqué que la franchise avait aussi suivi l’avis de ses joueurs.

“Nous jouons pour un groupe de propriétaires qui écoutent leurs joueurs et il y a une colonne vertébrale dans cette organisation. Nous avons fait savoir quelle option nous pensions la meilleure et ils ont suivi notre avis. Je félicite notre front office et Jody Allen (sœur de Paul Allen, désormais à la tête de l’équipe depuis la mort de son frère).” McCollum

Rappelons que Damian Lillard avait très clairement annoncé qu’il ne jouerait pas si son équipe n’avait pas une bonne chance de faire les playoffs et un format à 20 équipes, avec peut-être une phase de groupe, ou alors plus de matchs de saison régulière, aurait été sans doute plus à l’avantage des Blazers.