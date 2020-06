Les détails du fonctionnement de la bulle pour la reprise de la saison NBA : tests, familles, entraînements

Les détails du fonctionnement de la bulle émergent suite à la réunion du syndicat des joueurs qui a approuvé le plan de reprise de la NBA pour le 31 juillet. Dès le 7 juillet les équipes se rendront à Orlando pour continuer leur training camp et jouer 2 à 3 matchs de pré-saison

Rappelons que les équipes se rendront à Orlando le 7 juillet pour continuer leur training camp avec une reprise de la saison régulière le 31 juillet.

Woj et Shams rapportent que le plan est d’avoir au maximum 1 600 personnes dans la bulle à Orlando. Chaque franchise devra se rendre à Orlando avec au maximum 35 personnes.

De plus, les familles des joueurs ne seront autorisées à rejoindre la bulle qu’après l’élimination des premières équipes. Elles ne pourront arriver qu’après le premier tour. Et leur nombre sera limité puisque ce sera 3 au maximum, même s’il pourrait y avoir des exceptions (notamment pour les familles nombreuses ?). Les joueurs et les familles devront rester impérativement dans la bulle et ils ne devront pas accéder aux attractions du parc Disney.

Quant aux tests pour le COVID-19, les joueurs seront testés tous les soirs (pas de tests sanguins à Orlando) Si un joueur est testé positif, il devra observer une quarantaine d’au moins 7 jours. Cela n’empêchera pas son équipe de jouer. A voir ce qu’il se passerait si plusieurs joueurs d’une même équipe sont testés positifs, c’est une interrogation qui subsiste. A noter qu’à Orlando il n’y aura pas de test sanguin.

Pour les entraînements, ce sera à l’intérieur du convention center où il y aura deux terrains et des salles de musculation. Chaque équipe aura une fenêtre d’entraînement de 3 heures chaque jour.

Enfin, The Athletic, précise que les joueurs devraient être de nouveau payés normalement cet été.

La NBA et le syndicat des joueurs vont discuter de tous ces détails, mais également d’autres durant la semaine.