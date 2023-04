Il y a 4 ans, Lillard disait bye-bye au Thunder sur « un mauvais shoot »

Le 24 avril 2019, Lillard et ses Blazers affrontaient le Thunder de Russel Westbrook dans un game 5 qui s’annonçait bouillant. Ce soir-là, c’était Dame Time au Moda Center.

Portland réalise une très belle saison régulière. Avec un bilan de 53 victoires et 29 défaites, ils se placent 3èmes à l’ouest. Ils ont été réguliers toute la saison, mais au mois de mars, Portland vit un vrai coup dur. Le pivot titulaire Jusuf Nurkic se casse littéralement la jambe, les images sont terribles, les Blazers sont abattus. Ils arrivent donc en playoffs avec Nurkic en moins.

De son côté, le Thunder a vécu une saison régulière…pas régulière. Des résultats en dents de scie, un jeu assez pauvre, mais sous l’impulsion de leur monstre à 2 têtes Russel Westbrook (saison en triple double de moyenne) et Paul George (3ème au classement MVP), ils parviennent à avoir un bilan de 49 victoires pour 33 défaites et se placent 6ème à l’ouest.

Les deux équipes s’affronteront donc au premier tour, deux équipes qui auront à cœur de se rattraper de leur campagne de playoffs 2018. Les Blazers se sont faits sweeper par les Pelicans avec un Jrue Holiday en chien de garde sur Damian Lillard. De leur côté, le Thunder a perdu 4-2 au premier tour face au Jazz d’un Donovan Mitchell rookie qui s’est régalé dans la défense du Thunder. Les deux équipes étaient censées arriver le couteau entre les dents en playoffs, et sur ce point, une équipe l’avait plus que l’autre.

Game 1 au Moda Center de Portland, la salle est bouillante. La série commence avec une bombe à 9 mètres de Lillard, finira-t-elle de la même manière ? Le game 1 se ponctue par une courte victoire des Blazers, mais mérité dans l’ensemble. Le game 2 sera une tout autre histoire, une leçon de basket de Portland, gros blow-out, 2-0 Blazers. Le Thunder est dos au mur, Lillard remporte son duel de meneur haut la main face à Westbrook, le game 3 sera ultra décisif. De retour à la Chesapeake Arena, le Thunder défend dur et malgré le coup de chaud de Lillard dans le 3ème quart, s’impose. Westbrook et Schröder se permettent de trashtalker les Blazers entre mimes de montre mal réglée et « Rock the baby », ça parle beaucoup. Les Blazers eux restent calmes, gardent la tête froide, car ils savent qu’ils ont un match 4 à gagner. CJ McCollum prend le scoring en main (27 points) et les Blazers mènent désormais 3-1.

Game 5, win or go home pour le Thunder. Les joueurs de Billy Donovan prennent le match par le bon bout, ça joue bien en attaque, ça défend dur. Mais voilà, il y a un monsieur que le Thunder n’arrive pas à contenir, c’est Damian Lillard. Il prend littéralement feu pour atteindre 34 points à la mi-temps ! Il shoote de loin, il drive, il shoote à mi-distance, il est indéfendable.

Le match est serré, Lillard baisse un peu de pied en seconde mi-temps, ce qui permet à Westbrook et ses troupes de creuser l’écart dans le dernier quart temps. +15 Thunder à 7 minutes de la fin. Mais voilà, le Thunder va commencer à choke entre pertes de balle, mauvais shoots, et fautes stupides alors que les Blazers sont dans le bonus, le momentum repasse tout doucement côté Blazers. L’écart se resserre notamment grâce à un CJ McCollum qui prend le relais niveau scoring (6 points dans les 3 dernières minutes). On rentre tout doucement dans le Dame Time, et celui-là, on s’en souviendra.

113-113 à 56 secondes du buzzer final. Possession Thunder, shoot mid-range de Paul George sur la tête de McCollum, filoche ! Temps mort Terry Stotts. Avec 39 secondes à jouer, les Blazers jouent le 2-for-1 pour s’accorder le dernier shoot. Lillard drive, ça rentre, 47 points pour lui ! 32 secondes à jouer, Westbrook balle en main, il tente une pénétration en déséquilibre et n’obtient pas la faute, toujours 115-115. Pas de temps mort, ballon dans les mains de Lillard, tout le monde s’écarte, le chrono s’écoule petit à petit… Paul George face à lui, il est à 10 mètres « A chance to send the Thunder home… Lillard long range three AND IT’S GOOD, AT THE BUZZER, DAMIAN LILLARD, ARE YOU KIDDING ME ! » Lillard rentre ce buzzer beater incroyable avec ce « bye-bye » au banc du Thunder qui vient clore cette série, avec ce match incroyable, et ce Lillard au sommet de son art. 50 points, 7 rebonds, 6 passes, 17/33 au shoot, 10/18 à 3 points, buzzer beater sur un side step à 10 mètres pour clore la série, tout simplement historique ! Le Thunder est abattu.

La conférence de presse d’après match témoigne de l’ensemble de la série, Paul George, au lieu de s’avouer vaincu, vient faire cette fameuse déclaration :

« C’est un mauvais shoot. Je me fiche de ce que les gens disent. C’est un mauvais shoot. Mais il l’a mis. Cette version ne sera pas racontée, mais c’est un mauvais shoot. Tu vis avec le résultat. » Paul George

Pas sûr que lorsqu’un joueur vient de mettre 47 points juste avant, dont 9 3 points, qu’il shoot à 9/13 sur la série à plus de 9 mètres, que c’est un maître dans le shoot long distance, et qu’il ne prend aucun risque à shooter de là puisqu’il y a égalité, ce soit vraiment un mauvais shoot.

Toujours est-il que beaucoup de gens voyaient le Thunder réaliser l’upset, mais Lillard en a décidé autrement, il a tout simplement récité son basket ce soir-là, en répondant de la meilleure des manières aux provocations de Westbrook. Westbrook a voulu battre Lillard, Lillard a voulu battre le Thunder. Avec ce shoot, il est devenu le seul joueur NBA à mettre 2 buzzer beater pour terminer une série après celui contre Houston en 2014. Ce soir-là, il a sûrement réalisé le plus grand match de sa carrière, et ce shoot restera à tout jamais gravé dans les mémoires.