Il y a exactement 36 ans, une ligne les plus improbables de l’histoire de la ligue s’écrivait. En ce 10 mai 1987 les Golden State Warriors recevaient les Lakers de Magic Johnson, James Worthy, Kareem Abdul-Jabbar dans le cadre du game 4 des demi-finales de conférence. Ce jour-là Eric « Sleepy » Floyd, loin d’être une star NBA (12.8 points en carrière), allait réaliser le match de sa vie et une des meilleures performances de l’histoire. Il établit tout simplement deux records NBA, ceux du nombre de points en un quart et en une mi-temps.

En tête 102-88 à la fin du troisième quart, dans lequel Floyd avait inscrit 10 points, on pensait que les Lakers se dirigeaient tranquillement vers le sweep. C’était sans compter sur un dernier quart incroyable où l’arrière passa pas moins de 29 points aux futurs champions pour inverser totalement le match et offrir la victoire aux Warriors 129-121 au terme d’un quart remporté 41-19.

Au final Floyd termina avec 51 points à 18/26 et 13/14 aux lancers en plus de 10 passes décisives.