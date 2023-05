Il y a 17 ans, Boris Diaw, au terme d’une énorme perf’, crucifiait les Mavericks en playoffs

Le 24 mai 2006 débutait les finales de conférence Ouest entre les Mavericks et les Suns. Ce soir-là Boris Diaw a peut-être réalisé la meilleure performance de sa carrière, permettant aux siens d’arracher la victoire à Dallas avec un game winner à la dernière seconde qui venait conclure une démonstration : 34 points (record en carrière) à 13/23, 6 rebonds, 2 passes, interception et 1 contre.

Steve Nash took over late in Game 1 of the Western Conference Finals setting the stage for Boris Diaw's game-winner with .5 left on the clock!

Take a look back at the closing moments of Game 1 from 16 years ago. #NBA75 pic.twitter.com/ecIvGWdm6i

