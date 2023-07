Il y a 31 ans, le cauchemar de Toni Kukoc face à Michael Jordan et Scottie Pippen

Il y a 30 ans, soit le 27 juillet 1992, Michael Jordan (9 sélections dans le First All-Defensive Team à l’époque) et Scottie Pippen (8 sélections) ont fait vivre un cauchemar à leur futur coéquipier Toni Kukoc lors du match Team USA – Croatie des JO de Barcelone.

Ce jour-là, celui qui remportera 3 titres NBA avec les Bulls a découvert la « Doberman defense », surnom donné à la défense du tandem Jordan-Pippen, peut-être le meilleur de l’histoire dans le domaine, pour leur façon de torturer les porteurs de balle sur le terrain.

« Vous avez déjà vu un lion ou un léopard bondir sur sa proie ? Il fallait qu’on sorte Michael et Scottie du vestiaire. Parce qu’ils n’étaient pas loin de tirer à la courte-paille pour savoir qui allait défendre sur lui. Kukoc ne se doutait de rien » Karl Malone dans une interview à GQ en 2012

Drafté au second tour en 1990, Kukoc jouait encore en Europe en 1992. Il ne rejoindra la NBA que pour la saison 1993-94. À l’époque, le GM des Bulls Jerry Krause s’était mis à dos Pippen et Jordan en n’arrêtant pas de vanter les qualités de sa nouvelle recrue. Or à l’époque Pippen, qui approche de la fin de son contrat rookie, est en train de devenir une superstar, et espère une augmentation de salaire. Krause veut faire venir Kukoc et est réticent à lui offrir. Cela provoquera aussi la colère de Jordan, qui ne portait déjà pas Krause très haut dans son estime. Pippen obtiendra finalement son contrat, mais le mal était fait. Dans le documentaire « Dream Team », Jordan lâchera une phrase restée dans les mémoires :

« On ne jouait pas contre Toni Kukoc. On jouait contre Jerry Krause avec un maillot de la Croatie » Michael Jordan

Dans ce fameux match, Kukoc ne marquera pas le moindre point avant la fin de la première mi-temps. Il terminera la rencontre (perdue 103-70 par son équipe) à 4 points à 2/11 aux tirs, 7 ballons perdus et 0 lancer-franc. Il déclarera après coup : « Je n’avais jamais vu ce genre de défense ».

Jordan et Pippen ont eux cumulé 13 interceptions (8 pour Jordan, 5 pour Pippen).

voici le match en intégralité, à voir sur Youtube

via ESPN