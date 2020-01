Donovan Mitchell : « Rudy Gobert joue à un niveau impressionnant, il mérite d’être All-Star »

Même s’ils se sont inclinés cette nuit face aux Pelicans (138 à 132), le Jazz est en grande forme ces temps-ci avec neuf victoires sur les dix derniers matchs. De quoi être fermement accroché à la quatrième place de la conférence Ouest avec 28 victoires et 13 défaites et espérer envoyer deux joueurs au All-Star Game. La place de Donovan Mitchell est déjà réservée (l’arrière tourne à 24,8 points, 4,3 rebonds et 4,4 passes décisives par match), mais Rudy Gobert pourrait aussi s’inviter. Mitchell, en tout cas, s’est lancé dans le lobbying.

« Il joue à un niveau impressionnant. C’est connu que c’est le gars sur qui on s’appuie en défense, on le sait tous, mais il est toujours là. C’est le squelette de notre équipe, un leader vocal et un leader par l’exemple. En attaque, il a progressé. Il a réussi plusieurs matchs à 20 points et 15 rebonds. Le plus important, c’est qu’il est altruiste quand il va sur le parquet. Il veut gagner plus que tout. » Donovan Mitchell.

Vu ses moyennes (15 points et 14,5 rebonds par rencontre à 67% aux tirs), le pivot français pourrait effectivement être invité à la grande fête (ou farce, c’est selon) du basket. Une sélection qui lui ferait certainement plaisir, lui qui avait été oublié l’année dernière.

On se rappelle tous ce qu’il s’est passé à l’année dernière. Il a été snobé, donc pour nous, il s’agit de faire en sorte qu’il soit sélectionné. On veut qu’il y soit et il veut y être. Il ne va pas le dire, mais je vais le faire pour lui : il mérite d’être All-Star, et je pense qu’il le sera. » Donovan Mitchell.

Sans surprise, son coach Quinn Snyder, même s’il ne parle pas du All-Star Game, est très heureux de la saison du pivot.

« Quand on regarde un gars comme Rudy, il n’a pas autant de points au compteur que d’autres gars. Mais son impact sur l’équipe est incroyable. Ça se voit de plein de manières, par exemple avec les stats avancées, qui ne sont pas si difficiles à trouver que ça, elles sont sur NBA.com. Ça se voit aussi avec les victoires de l’équipe. Les dernières minutes des matchs, je m’en fiche qu’on marque si l’équipe en face n’y arrive pas non plus, c’est bien quand même. Et il est au centre de ça. » Quinn Snyder.

Via KSL Sports.