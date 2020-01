Kobe Bryant est décédé

Edit : On ne veut toujours pas y croire mais malheureusement tous les médias confirment le décès de Kobe, 41 ans, dans cet accident d’hélicoptère. Il avait eu 4 filles, Natalia, Gianna, Capri et Bianka, avec sa femme Vanessa.

RIP champion.

Kobe Bryant is among those dead in a helicopter crash outside Los Angeles, a source confirms to ESPN.

Terrible nouvelle relayée par TMZ, qu’on espère fausse. Kobe Bryant serait décédé dans un accident d’hélicoptère. Il serait à bord d’un hélicoptère qui s’est écrasé à Calabasas (région de Los Angeles), ce que confirme la police de L.A. Les 5 personnes à bord sont décédées.

BREAKING: Kobe Bryant Has Died In A Helicopter Crash https://t.co/42oINV9ZUU

Five people confirmed deceased, no survivors in #Calabasas helicopter crash. #LASD #Malibu deputies remain with #LA County Fire personnel. Investigation ongoing.

Avoid the area until further notice.

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020