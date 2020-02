Edit : Selon Woj c’est fait, John Beilein quitte les Cavaliers et devraient dire au revoir à ses joueurs et au staff aujourd’hui. Le coach et les Cavs ont trouvé un accord financier qui lui permettra de toucher une aprtie de l’argent restant sur son contrat pour cette saison. Il va faire une croix sur le reste.

JB Bickerstaff va prendre sa place à la tête de l’équipe.

***

Edit : Selon The Athletic John Beilein et les Cavaliers seraient en discussions avancées pour un divorce. Les deux camps devraient toujours un accord d’ici mercredi et l’ancien coach de Michigan devrait faire une croix sur le reste de son contrat. Il avait signé pour 4 ans pour un salaire d’environ 4 à 4.5 millions de dollars.

Sa première expérience en NBA à 67 ans a donc tourné donc au fiasco. Il n’a jamais réussi à unir son vestiaire derrière lui et dès le début de saison des joueurs se sont plaints anonymement de ces méthodes.

JB Bickerstaff devrait prendre la suite et devenir le 6ème coach en 7 saisons des Cavaliers. Et ce ne sera pas pour un intérim selon Woj.

Sources: Cavaliers, John Beilein in advanced talks about parting ways by Wednesday — and Beilein walking away from remainder of his contract. Story with @ByJasonLloyd on @TheAthleticNBA: https://t.co/P3jYz5RGrt — Shams Charania (@ShamsCharania) February 18, 2020

17 février : Selon ESPN les Cleveland Cavaliers et leur coach John Beilein auraient discuté de la possibilité qu’il quitte son poste avant la reprise de la saison régulière après le break du All-Star Game. L’ancien coach de Michigan, aurait abordé le All-Star Break avec une décision à prendre concernant son futur à la tête de l’équipe, et à l’heure actuelle il n’aurait pas encore pris sa décision.

Critiqué anonymement dans un article de The Athletic il y a plusieurs mois, il vit une première expérience en NBA à 67 ans compliquée. Rappelons qu’il avait signé un contrat de 5 ans et affiche pour l’instant un terrible bilan de 14-40, l’avant-dernier de la ligue.

S’il venait à démissionner, J.B. Bickerstaff devrait prendre la relais sur le banc.