Kevin Durant jaloux de Stephen Curry ? Steve Kerr ne croit pas à cette version

Dans son livre “The Victory Machine”, le journaliste Ethan Strauss, qui a longtemps suivi les Warriors, explique que Kevin Durant en avait marre que les journalistes de la Baie et les médias “lèchent le cul” de Stephen Curry à ses dépens (il lui en aurait fait part directement). Selon Strauss, il s’en plaignait souvent et cela aurait motivé son départ des Warriors l’été dernier. Steve Kerr a réagi à ces propos lors d’un passage sur la radio 95.7 The Game.

“Je ne suis pas d’accord avec ça (avec le fait que KD soit parti par jalousie). Je pense que la façon dont cela s’est déroulé, c’était vraiment plus simple que ça, même s’il semblait y avoir une sorte de confusion. Mais parfois quand vous regardez en arrière, vous pouvez voir les choses un peu plus clairement. Je pense juste que Kevin avait accompli tout ce qu’il avait prévu d’accomplir. Il est venu ici, il a remporté deux titres de MVP des finales, remporté deux titres et il est arrivé à un point de sa carrière où il voulait quelque chose de différent. Il voulait un nouveau défi. C’est aussi simple que ça, et oui, il y avait des détails, du drama et ce genre de choses, mais c’est juste comme ça dans la vie. Vous savez, je pense que le sentiment que nous avons tous à ce sujet c’est que nous sommes tous incroyablement reconnaissants de sa présence ici et le fait que nous avons eu 3 superbes années ensemble. Nous avons remporté deux titres et personne ne pourra nous enlever ces années. Et Kevin a pris la décision de passer à autre chose et nous le soutenons, et la vie continue. C’est aussi simple que ça.” Kevin Durant