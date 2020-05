Le jour où Vernon Maxwell a dégoupillé et est monté en tribune pour frapper un spectateur

L’arrière Vernon Maxwell n’était pas surnommé “Mad Max” pour rien. Deux fois champion avec les Rockets, il a connu pas moins de 8 équipes en 13 saisons, et quelques coups de sang, comme en 1995. Lors d’une rencontre entre les Rockets et les Blazers au Memorial Coliseum, il était monté en tribune pour aller frapper un spectateur qui le chauffait.

La NBA n’avait pas apprécié puisqu’il avait reçu une très lourde suspension de 10 rencontres, en plus de 20 000$ d’amende. “Mécontente”, la victime, Steve George, l’avait poursuivi en justice et réclamé 1.4 million de dollars, et 3.1 millions de dollars aux Rockets pour ne pas avoir tenu son joueur. Maxwell avait contre-attaqué en évoquant des insultes racistes. Finalement cela avait été réglé à l’amiable.

A noter qu’à son palmarès il a de la prison, notamment pour ne pas avoir payé 100 000$ de pension alimentaire. Il a aussi été arrêté en possession de drogue ou encore accusé de kidnapping. Sans surprise, il était ruiné à peine quelques années après sa carrière NBA.

Voici les images entre deux déclas de Jerry Seinfeld

This NSFW video of Vernon Maxwell casually walking into the stands and smacking fire out of a heckling fan while Bill Gates watches and Jerry Seinfeld provides the 'Inside Stuff', is the oddest thing you'll see on the internet today. pic.twitter.com/GhOLqw3TSz

