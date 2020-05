Stephen Jackson se remémore le compliment de Baron Davis en 2007 : “Probablement le meilleur que j’ai reçu”

En 2007, les Warriors version We Believe ont réussi un des plus gros upsets de l’histoire en éliminant en six matchs les Dallas Mavericks au premier tour des playoffs . Et si cette équipe était menée par Baron Davis, le meneur n’était pas seul. Il avait notamment à ses côtés un certain Stephen Jackson, qui a claqué son meilleur total de points en playoffs sur une rencontre à l’occasion du match 6 de cette série, avec 33 unités.

“Je me rappelle que Baron est venu me voir avant le match et m’a dit : “Jack, je ne vais pas assurer. Mes jambes me font mal, mon dos me fait mal, mes genoux me font mal…” Je me suis dit : “OK, je vais faire ce que je dois faire.” J’étais concentré, je voulais bien jouer.” Stephen Jackson.

Bon Davis a sans doute un peu exagéré, vu qu’il a quand même calé 20 points, 10 rebonds et 6 passes décisives ce soir-là. Mais les 33 points de Jackson ont fait la différence dans cette rencontre remportée 111 à 86, et l’arrière a d’ailleurs ensuite reçu des compliments de la part de son coéquipier.

“Deux jours plus tard, je regarde le match. Ils interviewent Baron après le match sur le terrain, et la journaliste lui demande comment j’ai joué. Davis a répondu : “Beaucoup de gens disent beaucoup de choses sur Stephen, mais ils ne vont pas admettre que c’est un super joueur de basket.” C’est probablement le meilleur compliment que j’ai reçu, ça représentait beaucoup pour moi. À ce moment-là, j’avais le sentiment que cela me soulageait d’un gros poids sur les épaules.” Stephen Jackson.

Il faut dire que le public avait encore en tête le rôle pas très gratifiant joué par Jackson dans le célèbre Malice at the Palace deux ans plus tôt, qui lui avait valu 30 matchs de suspension.

Via Yahoo Sports.