Hier, la soirée fut plutôt calme sur le marché des transferts avant peut-être d’assister ce soir, à une véritable tempête. Cependant, les ajustements qui ont eu lieu (Simone Fontecchio à Detroit, mais surtout Xavier Tillman chez les Celtics et Monte Morris chez les Wolves), semblent avoir du sens pour des équipes qui déjà, sont ambitieuses. Peut-on considérer que Boston et Minnesota ont fait des bons coups ? On analyse ça ici !