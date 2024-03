Si la deadline s’est montrée bien moins agitée que prévu, une équipe dans l’ombre semble s’en être sortie particulièrement gagnante : les New York Knicks. Les venues de Bojan Bogdanovic et d’Alec Burks semblent parfaitement fitter avec les besoins new yorkais. L’équipe de Big Apple envoie un message clair : elle veut être compétitive au plus vite. Est-ce que ce sera suffisant ? On analyse ça ici !