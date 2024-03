Les Mavs ont-ils enfin réglé leur souci dans la raquette ?

Après avoir parlé des Knicks ce matin, que je considère comme l’un des grands gagnants de la trade deadline en NBA, je me suis dit qu’il était également intéressant d’évoquer la situation des Dallas Mavericks. Avec les arrivées de PJ Washington et de Daniel Gafford, ils ont pu renforcer un secteur intérieur où Dereck Lively avait assurément besoin d’aide. Ces arrivées vont-elles suffire pour régler les soucis intérieurs des Mavs ? On analyse ça ici !