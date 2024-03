Le match le plus bizarre de l’histoire NBA ?!

D’habitude, se pointer avec un nombre de joueurs tout juste suffisant pour jouer un match à l’extérieur, c’est plutôt réservé au basket amateur. Mais ça peut aussi arriver en NBA. La preuve avec ce match au déroulement des plus improbables, le 14 avril 2010 entre Warriors et Blazers. Sur le net, on le voit régulièrement surnommé comme le match le plus étrange de l’histoire. Et pour cause : voici à quoi ressemblait le banc de Golden State à la fin du match : complètement vide, hormis les assistants. Zéro remplaçants. Alors comment en est-on arrivé là ? C’est ce qu’on va voir aujourd’hui.