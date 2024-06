Les 10 plus gros trades du soir de la draft

Le mercredi 26 juin prochain, c’est la draft. Enfin… le premier tour de la draft, car la NBA a décidé que l’événement se déroulerait dorénavant sur deux jours. Et la draft donc, c’est le premier moment clé de l’intersaison. Les Finales NBA viennent de se terminer, la free agency n’a pas encore démarré, tout le monde essaie de faire les bons choix en vue de la prochaine saison. Avec du flair et un peu de chance, ça peut être un moment charnière pour une franchise, que ce soit via une sélection directe ou un trade. Et c’est justement de ces trades du soir de la draft dont on va parler dans cette vidéo. Prenez Donovan Mitchell par exemple. Vous saviez qu’il avait été sélectionné par les Nuggets en 13e position de la draft 2017 ? Denver l’avait immédiatement envoyé au Jazz contre le 24e choix – un certain Tyler Lydon – et Trey Lyles. Résultat le garçon a été 3 fois All-Star avec Utah, pour qui il a tourné à quasi-24 pts de moyenne sur 5 saisons, et avec une participation en playoffs chaque année.