Nolan Traoré : le nouveau prodige français ! Potentiel 1st pick ?

Salut la team ! Aujourd’hui, comme on aime bien le faire, il faut que l’on vous parle d’une petite pépite française dont on parle beaucoup en ce moment dans l’hexagone : Nolan Traore. Il faut dire aussi que ses dernières perfs ont été à la hauteur, et vu le potentiel du garçon, c’est finalement normal qu’elles aient fait coulé un peu d’encre. Alors qui est Nolan Traore, petit frère d’Armel, ce nouveau prodige de tout juste 18 ans made in France, quel est son jeu, quel peut-être son avenir professionnel ? Ne bougez pas, on va justement répondre à tout ça.