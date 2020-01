All-Star Game NBA 2020 : Les 10 titulaires et les 2 capitaines sont connus !

La NBA vient de dévoiler les 10 titulaires et les 2 capitaines pour le prochain All-Star Game NBA qui se tiendra à Chicago. 10 titulaires désignés par les fans, les médias et les joueurs. LeBron James et Giannis Antetokounmpo, qui ont reçu le plus de votes dans chaque conférence, seront les deux capitaines. Quant aux titulaires ils seront les suivants :

A l’Est :

Giannis Antetokounmpo (capitaine)

Pascal Siakam

Joel Embiid

Trae Young

Kemba Walker

A l’Ouest :

Désormais les coachs vont désigner 7 remplaçants par conférence, qui seront dévoilés le 30 janvier. Puis le 6 février se tiendra la fameuse draft avec les deux capitaines (les joueurs des deux conférences seront mélangés). Le match se jouera lui le 16 février.

Le détail des votes :

Le détail des votes des fans :