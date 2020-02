Kyrie Irving devrait être opéré !

Mauvaise nouvelle pour Kyrie Irving et les Nets. On apprenait avant-hier que le meneur de jeu avait ré-aggravé sa blessure à l’épaule droite et il devait donc rencontrer un spécialiste. Shams rapporte qu’il devrait être opéré de l’épaule et donc être éloigné un bon moment des terrains.

En cas d’opération il est fort possible que sa saison soit terminée.

Il n’a joué pour le moment que 20 rencontres avec les Nets pour 27.4 points, 5.2 rebonds et 6.4 passes.

Nets star Kyrie Irving is likely to undergo procedure on his right shoulder and miss extended period of time, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 20, 2020