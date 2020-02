DeMarcus Cousins sur les dernières finales NBA : « Je jouais sur une jambe mais je voulais en faire partie »

Alors que la gestion de la blessure de Kevin Durant lors des dernières finales NBA avait fait couler beaucoup d’encre, c’est au tour de DeMarcus Cousin d’avouer qu’il a lui aussi joué blessé contre les Raptors. Invité du podcast All the Smoke il déclare :

« J’ai été exécrable en finale. Je jouais sur une jambe. Mais je voulais en faire partie. C’est la finale, tu joues blessé. Si tu peux y aller, tu y vas. Vous mettez votre corps de côté et vous y allez. Donc je suis allé sur le parquet et j’ai donné tout ce que j’avais. » DeMarcus Cousins

Mais l’ancien Pelicans a décidé d’oublier la douleur pour prendre part à ce qui est, pour l’instant, le moment le plus important de sa carrière. Il a donc accéléré sa rééducation en poussant son corps au maximum.

« Je n’arrêtais pas de me dire : ‘C’est pour ça que tu as joué toute ta carrière, pour être sur le parquet, pour avoir cette opportunité. N’importe quoi que je puisse faire pour en faire partie, je le ferai’. Je ne sais même pas comment j’ai réussi à revenir, honnêtement. La première semaine, je me suis allongé dans un réservoir à oxygène, 4h par jour. J’étais allongé là et j’avais l’impression que mes oreilles et que mon cerveau aller exploser. Mais c’était censé faciliter la guérison. Après ça, je faisais de la rééducation une fois par jour, parfois deux. » DeMarcus Cousins

Évidemment, il y a des limites à jouer dans cet état là et d’accélérer autant un processus de rééducation. En plus de ne pas produire la meilleure performance possible, c’est une décision dangereuse pour la santé du joueur. Et même si on ne peut rien affirmer, sa déchirure des ligaments survenue l’été dernier n’est peut-être pas qu’un simple coup de malchance. Pour autant, Cousins ne regrette pas d’avoir pris cette décision.

« Est-ce que je le regrette ? Putain non. C’est ce que je voulais. Victoire ou défaite, j’en ai fait partie. Tu sais quoi ? J’en ai eu un petit avant-goût et j’en veux encore. Donc tout va bien. » DeMarcus Cousins

Via NBC Sports