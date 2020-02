James Borrego : « La suspension de Malik Monk nous met dans le pétrin, mais ça peut être au final une histoire positive »

Lancé sur une belle série, avec 18 points de moyenne sur ses cinq derniers matchs, Malik Monk a été rattrapé par la patrouille, et suspendu indéfiniment par la NBA pour violation du programme anti-drogue. Un coup dur pour la franchise, qui ne sait pas quand elle va pouvoir récupérer son sixième homme, mais ça n’empêche pas le coach James Borrego d’être derrière l’arrière.

« On doit tous faire face à différentes choses dans la vie, ce qui est important c’est la manière dont on répond. Selon moi, je connais un peu Malik, je sais qu’il va répondre de la bonne manière. Sa suspension nous met dans le pétrin, mais au final ça peut-être une histoire positive. Je suis impatient de lui parler. Il n’a pas été bon seulement sur les derniers matchs. Il a réussi un gros mois. Je crois qu’il était notre meilleur marqueur sur les 15 derniers matchs. C’est un gamin avec beaucoup de potentiel, et ça va nous manquer. Mais le plus important, c’est qu’il fasse attention à lui et que ça lui permette de briller dans cette ligue. » James Borrego.

Après la décision de la NBA, les Hornets avaient publié un communiqué dans lequel ils expliquaient ne pas excuser le comportement de Monk, mais qu’ils le soutiendraient.

Il y a quelques semaines, l’arrière drafté en onzième position en 2017 avait expliqué qu’il n’était pas prêt pour la NBA au moment de son arrivée dans la ligue.

« Vous devez en savoir autant qu’un gars de 25 ans, alors que vous en avez 19. Je suis allé à Kentucky, et pourtant je n’étais pas encore prêt pour la NBA. Certains jours, vous êtes fatigués, ou vous avez mal, une migraine… Et personne ne veut entendre ça, il faut se battre malgré ces problèmes. C’est ce que j’ai vraiment appris, on doit se battre. » Malik Monk.

À noter que chaque match non joué par Monk sera prélevé sur son salaire. Comme il est payé environ 4 millions cette saison, cela lui pourrait donc lui couter 27 000 dollars par rencontre.

Au niveau des rotations, l’absence de Monk devrait inciter Borrego à donner plus de temps de jeu aux rookies Caleb et Cody Martin, mais aussi de rappeler Dwayne Bacon, actuellement en G-League. L’avantage, c’est que vu que les Hornets ne sont pas du tout dans la course aux playoffs, ce n’est pas trop grave s’ils perdent des matchs.

Via Charlotte Observer.