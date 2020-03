Jordan McRae libéré par les Nuggets via un buyout

L’arrière scoreur Jordan McRae a trouvé un accord avec les Denver Nuggets pour un buyout. La deadline pour être éligible à joue les playffs est aujourd’hui et il pourra donc les faire ailleurs.

Toutefois Woj rapporte qu’il va s’engager sans doute avec les Suns de Phoenix, et les chances de post-season de ces dernières sont infimes. Transféré des Wizards aux Nuggets à la deadline, il n’a joué que 4 matchs pour 2.3 points en 8 minutes alors qu’il tournait à 12.8 points à 42% avec les Wizards en 22.6 minutes.

ESPN Sources: Denver has agreed to a contract buyout with G/F Jordan McRae. The Phoenix Suns are the likely destination for McRae.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 1, 2020