Shaquille O’Neal : « Il n’y aura pas de prochain Shaq, il faut avoir un état d’esprit différent »

Avec 1207 matchs joués, 15 sélections au All-Star Game, deux trophées de meilleur marqueur, quatre titres NBA, un trophée de MVP et des moyennes en carrière de 23,7 points, 10,9 rebonds et 2,5 passes décisives, Shaquille O’Neal fait déjà partie des joueurs les plus mémorables de l’histoire NBA. Mais quand on ajoute en plus son côté showman et légèrement déjanté sur les bords, qui fait de lui une des vedettes télévisées actuellement, il rentre dans une tout autre catégorie. Et il ne pense pas qu’il aura de successeurs.

« Il n’y a pas de prochain Shaq. Il faut avoir un état d’esprit différent. Le mien, c’est celui de quelqu’un un peu fou. La première chose que je me suis dite, c’est que je ne vais pas être capable de bien jouer tant que ma mère n’aura pas de maison. C’est la première chose que je dis toujours. En deuxième, tu ne peux pas être meilleur que moi sous les yeux de ma maman. Je sais qu’elle regarde. Troisième chose : Je vais faire en sorte que vous vous rappeliez tous de mon nom. Quatrième : Ils disent que Wilt Chamberlain était le plus puissant ? Regardez-moi. Cinquième : Je veux être connu, je veux qu’on me regarde comme Magic Johnson, Michael Jordan et tous ces gars. Sixième chose : Vous allez tous vous souvenir de moi. Septième : Je vais m’assurer que vous vous souveniez de mon nom pour l’éternité. Et la huitième et dernière : je vais être au Hall of Fame, et je m’en fous du reste. Souvent, quand on a ces objectifs, on sacrifie beaucoup de choses. Les personnes me demandent ce que ça fait, de sacrifier du temps que j’aurais pu passer avec ma petite sœur. Donc quand elle est décédée l’année dernière, j’étais vraiment secoué. Pour en revenir à la question qui sera le prochain Shaq, personne. J’ai beaucoup abandonné pour qu’on dise que je fais partie des meilleurs, que je suis le meilleur. » Shaquille O’Neal.

Via Heavy.com.