Dwyane Wade sur Zion Williamson : “Littéralement la même impression que lorsque tu regardes ses highlights au lycée”

Durant son live sur Instagram, Dwyane Wade a passé en revue de très nombreux joueurs NBA, dont notamment les deux jeunes stars des Pelicans : Zion Williamson et le néo All-Star Brandon Ingram, l’avenir de la franchise de Louisiane.

Sur Zion

“C’est un monstre. Quand tu le regardes jouer en NBA c’est littéralement la même impression que lorsque tu regardes ses highlights au lycée quand il avait 13 ans ou à la fac. C’est un monstre.” Wade

Zion a en effet très vite balayé les interrogations sur sa capacité à dominer aussi en NBA puisqu’il affiche 23.6 points à 58.9% dont 46.2% à 3-pts, 6.8 rebonds et 2.2 passes en 29.7 minutes.

Quant à Ingram, on attendait qu’il passe un cap, et il n’a pas déçu, auteur d’une magnifique saison, qui lui a valu d’être élu All-Star pour la première fois de sa carrière. Il affiche 24.3 points à 46.6% dont 38.7% à 3-pts, 6.3 rebonds, 4.3 passes et 1 interception en 34.3 minutes

“Évidemment cette année B-Ingram est un All-Star. Il fait une sacrée saison. Il faisait une sacrée saison à New Orleans. Je veux le voir continuer de progresser. Je pense que maintenant il a fixé les standards de ce qu’il peut faire en tant qu’All-Star. Je veux le voir continuer.” Wade

Rappelons qu’Ingram sera free agent avec restriction cet été et il se murmure, sans surprise, que les Pelicans seraient prêts à tout pour le conserver.