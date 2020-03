Jamal Crawford : “Je veux revenir”

Depuis une semaine Jamal Crawford a 40 ans et il attend depuis des mois un contrat NBA. Alors que la saison est suspendue, il n’a pas abandonné l’idée de revenir sur les parquets NBA, pour aider par exemple en vue des playoffs.

“Absolument, je veux revenir. Je m’entraîne comme si je jouais. Je fais des workouts tous les jours. Je me suis entraîné aujourd’hui. J’ai toujours adoré ça. Je sais que je peux aider à certains égards, dans une certaine capacité. Je vois ça comme une situation gagnant-gagnant. J’ai pu passer du temps avec ma famille. L’an passé c’était la première fois que nous étions séparés donc j’ai pu passer énormément de temps avec eux. Donc je vois ça comme une situation gagnant-gagnant, je n’ai aucun ressentiment envers qui que ce soit, rien n’arrive par hasard et j’espère avoir une autre chance d’aller sur les parquets et je serai prêt, c’est certain.” Crawford

Il assure être en grande forme

“Pour être honnête, je me sens encore mieux que l’an passé. Je me sens plus rapide. Je me sens vraiment en bonne santé, en forme. J’ai fait quelques dunks avec l’aide de la planche cet été.” Crawford