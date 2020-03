Magic Johnson explique pourquoi selon lui LeBron James est le MVP de la saison

La saison NBA est suspendue, mais le débat pour le titre de MVP n’est lui pas suspendu. Pour Magic Johnson, alors que Giannis Antetokounmpo semble parti pour un second titre, LeBron James est le MVP.

“Quand la saison a commencé, le Greek Freak et Milwaukee ont démarré avec le meilleur bilan, et je me suis dit : ‘Oh oh, ils vont probablement gagner.’ Puis est arrivé le mois de janvier et LeBron n’a cessé de dominer encore et encore. Puis le vendredi (avant la suspension de la saison) quand ils ont battu Milwaukee et qu’il a défendu sur le Greek Freak, il a fait un boulot incroyable, il a dominé, il a scoré, pris des rebonds, distribué des passes décisives. Puis le dimanche ils ont battu les Clippers. Donc contre les deux meilleures équipes, excepté les Lakers, il a dominé des deux côtés du terrain, ça c’est un MVP. Pour moi LeBron James, à l’heure actuelle, si la saison se terminait aujourd’hui, est le MVP. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu’il a mené 8 nouveaux joueurs aux Lakers – et les gens ne lui donnent pas le crédit qu’il mérite pour ça – avec un nouveau coach aussi. Il a dû s’ajuster à tous ces nouveaux joueurs et il arrive quand même à mener les Lakers au second meilleur bilan. Il a continué de dominer au plus haut niveau, donc pour moi il n’est pas seulement le MVP, il est le meilleur joueur du monde. Et on peut aussi discuter dans le sport. J’aime Patrick Mahommes (quarterback des Chiefs et vainqueur du dernier Super Bowl), mais il n’est pas LeBron James. LeBron James est le sportif numéro 1 du monde.” Magic