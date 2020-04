Aaron Gordon explique pourquoi il ne refera pas le Slam Dunk Contest

En trois participations au Slam Dunk Contest, Aaron Gordon a été battu deux fois en finale d’un rien et sa dernière défaite en février dernier face à Derrick Jones Jr. a toujours du mal à passer. Il a même sorti un diss track sur Dwyane Wade, désigné comme le responsable.

L’ailier du Magic ne remportera sans doute jamais le concours de dunks puisqu’il n’y participera sans plus plus. Il s’est expliqué lors d’une interview accordée à ESPN

“Je ne pense pas que je le referai, simplement parce que j’ai fait seulement une fois les playoffs et nous nous sommes fait balayer. Cette série face aux Raptors c’était le basket le plus excitant que j’ai joué. Désormais je suis concentré sur ça, jouer les gros matchs et gagner pour Orlando. Cela demande énormément d’énergie de faire le Slam Dunk Contest. Ce n’est pas comme le concours de tirs à 3-pts, où tu peux juste toucher le ballon, le prendre et shooter. Tu dois vraiment t’entraîner. Donc oui, je vais me concentrer sur autre chose.” Aaron Gordon