Les blessures et absences les plus WTF de l’histoire NBA

Le 17 janvier, Deandre Ayton n’avait pas participé à la victoire des Blazers face aux Nets à domicile. Pas parce qu’il était blessé et donc indisponible, mais parce qu’il était coincé chez lui. Visiblement, le pivot vit dans un quartier difficile d’accès en cas de grosses intempéries hivernales, car toute l’équipe a pu rejoindre le Moda Center sauf lui. Une histoire qui nous a donné envie d’aller fouiller un peu dans le passé récent et moins récent pour vous faire un historique des absences et des blessures les plus WHAT THE FUCK de l’histoire en NBA.