Absent de The Last Dance, Karl Malone se confie sur Michael Jordan : “J’étais un bel enfoiré aussi”

Parmi les absents du documentaire The Last Dance, il y a la légende du Jazz Karl Malone. Si son acolyte John Stockton a accepté d’être interviewé, le Mailman n’a pas donné suite aux demandes du producteur Jason Hehir.

Toutefois, ESPN vient de sortir une interview inédite de Malone datant de février 2019 dans laquelle il évoque Michael Jordan. Voici l’échange :

Journaliste : Quand je prononce le nom de Michael Jordan, qu’est-ce qui vous vient en tête ?

Malone : Michael Jordan… Michael Jordan… Qu’est-ce que je dois dire d’autre ?

Journaliste : Parlez-moi du Game 6 des finales à Utah lorsqu’il vous a volé le ballon ?

Malone : Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je dois en parler ? Mais je vais vous dire ça : je suis un homme et j’accepte la responsabilité de ne pas avoir gagné. Nous jouions les Chicago Bulls. En passant, ce n’était pas seulement Michael Jordan, et j’ai le plus grand respect pour Michael, mais je ne me suis jamais dit que je jouais Michael Jordan. Je jouais les Chicago Bulls. Tout le monde dit que cette personne était un bad man (méchant avec ses adversaires) et tout ça. Je les respecte, mais je suis un homme et j’étais un bel enfoiré aussi. C’est comme ça que je vois ça et c’est comme ça que je suis.” Malone