De loser à champion 1 an après : les 5 exceptions

Si vous soutenez une équipe qui sort d’une saison négative en termes de bilan mais que quelque chose vous dit que tout est possible et que vous espérez secrètement la voir surprendre tout le monde et même pourquoi pas décrocher le titre NBA 2025… vous êtes au bon endroit ! Dans cette vidéo on va parler des équipes sacrées championnes 1 an seulement après une saison bouclée sous les 50% de victoires, ce qui n’est arrivé que 5 fois dans l’histoire. Ça ne représente donc que 6,4% des cas depuis la création de la NBA en 1946. Bon ça fait toujours bien plus de chance que de gagner au loto alors pourquoi se priver de rêver !

Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !