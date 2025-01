Les plus gros renversements de situation de mi-saison de l’histoire NBA

Dans moins d’un mois, ce sera officiellement la mi-saison, et naturellement l’heure des premiers bilans. On va alors facilement se lancer dans de premières conclusions, et c’est bien normal, mais attention à l’eau qui dort… L’histoire a montré plus d’une fois qu’une équipe peut complètement changer de visage – positivement ou non – sur une deuxième moitié de saison. Aujourd’hui on va parler de ces teams qui sont passées du tout au tout, dans le bon sens du terme. Ainsi dans l’histoire de la ligue, il y a déjà eu quelques gros retournements de situation où des équipes a priori bien larguées ont réussi à totalement renverser la vapeur, et c’est à celles qui ont fait les voltefaces les plus impressionnants qu’on va s’intéresser aujourd’hui.

